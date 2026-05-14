«Тебе жопа, слышишь?»: раскрыта личность мужчины, забросавшего яйцами Ермака после суда

УНН: ветеран «Азова» Виктор Лахно забросал яйцами Ермака у здания суда
Стала известна личность мужчины, который забросал яйцами экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака после судебного заседания. По данным украинского агентства УНН, нападение совершил ветеран «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Виктор Лахно.

Мужчина бросил два яйца в Ермака после того, как тот вышел из здания суда, где ему избрали меру пресечения по делу, касающемуся строительства коттеджей в Козине под Киевом. Отмечается, что он ни разу не попал в политика. Кроме того, Лахно выкрикнул оскорбительные слова в адрес Ермака, когда тот садился в машину.

«Ермак, ты *** (гомосексуалист («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). — «Газета.Ru»). Тебе жопа, слышишь? Тебя достанут, *** (гомосексуалист. — «Газета.Ru»)», — кричал мужчина вслед уходящему Ермаку.

В УНН уточнили, что после содеянного нападавший не пытался убежать от полиции и дал объяснения правоохранителям. Он заявил, что бросал яйца в Ермака, так как он «зарабатывал на войне», «воровал деньги у населения» и «узурпировал власть».

В агентстве уточнили, что Виктор Лахно является участником боевых действий, бывшим военным «Азова» с позывным «Лелека». Позже на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал Stories, где показал себя в наручниках. В Нацполиции Украины сообщили УНН, что на данный момент решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

Инцидент с яйцами произошел 13 мая. А уже 14 мая Высший антикоррупционный суд на Украине избрал Ермаку меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. Ермака взяли под стражу в здании суда.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермака уличили в связях с гадалкой при подборе чиновников.

 
