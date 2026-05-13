В Ермака бросили яйцо после судебного заседания

Неизвестный мужчина бросил куриное яйцо в бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака после его выхода из здания суда в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Инцидент произошел после судебного заседания по делу о легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом, по которому Ермак проходит обвиняемым. Решение о мере пресечения судья огласит утром 14 мая.

По данным СМИ, мужчина некоторое время преследовал Ермака и сопровождавших его людей, после чего бросил в сторону экс-чиновника яйцо, однако промахнулся.

Как сообщает украинский телеканал ТСН, нападавшему выписали штраф. В разговоре с журналистами он заявил, что пошел на этот поступок, поскольку считает, что Ермак обворовывал украинский народ во время боевых действий.

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермака уличили в связях с гадалкой при подборе чиновников.

 
