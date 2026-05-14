Украинский депутат рассказал, когда внесут залог за Ермака

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что залог в 140 млн гривен (около 224 млн рублей) за экс-главу офиса украинского президента Андрея Ермака внесут 14 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Журналист Михаил Ткач также подтвердил Telegram-каналу, что окружение Ермака в течение двух дней активного искало того, кто мог бы внести за него залог.

Отмечается, что основную часть залога могут внести юристы компании Asters или сама компания. Кроме того, рассматривались друзья Ермака, в частности, член наблюдательных советов «Укрнафты» и «Ощадбанка» Роза Тапанова.

14 мая украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Ермак обратился к друзьям за помощью для внесения залога.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

