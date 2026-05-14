Стало известно, о чем говорил Си Цзиньпин перед началом переговоров с Трампом

Речь главы КНР Си Цзиньпина 14 мая перед началом переговоров с американским президентом Дональдом Трампом длилась три минуты. Трансляцию встречи двух политиков ведет YouTube-канал Белого дома.

Отмечается, что в своей вступительной речи китайский лидер поднял вопрос о роли двух стран в будущем и смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.

«Это ваш первый визит в Китай за девять лет», — напомнил Си Цзиньпин, обращаясь к Трампу.

Он также отметил, что в 2026 году исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости США, и подчеркнул, что страны должны быть не противниками, а партнерами, так как их сотрудничество выгодно не только им, но и всему миру в целом.

Вступительное слово Трампа при этом заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.

Ранее Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя.