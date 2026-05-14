Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Стало известно, о чем говорил Си Цзиньпин перед началом переговоров с Трампом

Речь Си Цзиньпина перед началом переговоров длилась три минуты
Evan Vucci/Reuters

Речь главы КНР Си Цзиньпина 14 мая перед началом переговоров с американским президентом Дональдом Трампом длилась три минуты. Трансляцию встречи двух политиков ведет YouTube-канал Белого дома.

Отмечается, что в своей вступительной речи китайский лидер поднял вопрос о роли двух стран в будущем и смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.

«Это ваш первый визит в Китай за девять лет», — напомнил Си Цзиньпин, обращаясь к Трампу.

Он также отметил, что в 2026 году исполняется 250 лет со дня провозглашения независимости США, и подчеркнул, что страны должны быть не противниками, а партнерами, так как их сотрудничество выгодно не только им, но и всему миру в целом.

Вступительное слово Трампа при этом заняло две минуты, началось и завершилось словами благодарности.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.

Ранее Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!