Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя

Рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа длилось 14 секунд
Рукопожатие лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа длилось 14 секунд. Трансляцию встречи двух политиков ведет в YouTube-канал Белого дома.

Отмечается, что американский президент начал приветствие лидера КНР, притянув его руку к себе, однако Си Цзиньпин не дал ему перехватить инициативу. Сперва руки лидеров двух стран оказались ближе к Трампу, но потом Си Цзиньпин уравнял положение.

В начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что у отношений двух стран «впереди прекрасное будущее».

Он добавил, что отношения Вашингтона будут лучше, чем когда-либо прежде.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.

Ранее сообщалось, что США отвели России новую роль в своей стратегии против Китая.

 
