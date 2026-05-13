Трамп готовит новую стратегию против Китая. Какую роль в ней отводят России?

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сближение с Россией как один из способов изменить баланс сил в противостоянии с Китаем, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в Белом доме считают Пекин, а не Москву, главной долгосрочной угрозой для США и Запада. Эта линия обсуждается на фоне визита Трампа в Китай, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. МИД Китая объявил, что визит президента США пройдет с 13 по 15 мая.

Зачем Трампу Россия

По данным Politico, администрация Трампа исходит из того, что экономическое возвращение России в западную орбиту и возможные американские инвестиции могли бы в перспективе ослабить зависимость Москвы от Пекина. Один из представителей администрации заявил изданию, что поиск способа «сблизиться с Россией» может создать «иной баланс сил с Китаем», который был бы «очень и очень выгоден» для США.

Politico связывает эту логику с попытками команды Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине. По данным издания, противодействие Китаю не является единственной причиной, по которой администрация США продолжает переговоры по украинскому направлению. Однако этот фактор помогает объяснить, почему представители Трампа продолжают искать дипломатический прорыв после длительного периода без результата.

В публикации упоминаются спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, участвующие в контактах по этому вопросу.

Что Трамп везет Си Цзиньпину

Китайский МИД 11 мая официально объявил, что Дональд Трамп посетит КНР с государственным визитом с 13 по 15 мая по приглашению Си Цзиньпина. Встреча двух лидеров должна пройти в Пекине. Одной из площадок саммита станет Храм Неба — один из символических исторических комплексов китайской столицы.

По данным Reuters, в экономической части переговоров Вашингтон заинтересован в продвижении темы сельскохозяйственного экспорта, включая поставки сои, мяса и зерна. Агентство отмечает, что американские фермеры рассчитывают на восстановление китайских закупок после предыдущих торговых ограничений и ответных мер.

Сам Трамп перед поездкой написал, что с нетерпением ждет визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином. По его словам, «великие дела» могут произойти для обеих стран. Накануне поездки американский президент также говорил о стремлении к личному контакту с китайским лидером и о возможности договоренностей по нескольким направлениям.

Иран осложнил повестку

Отдельным источником напряженности между Вашингтоном и Пекином стал Иран. 9 мая Госдеп США объявил санкции против нескольких компаний, включая базирующиеся в Китае структуры, которые предоставляли спутниковые изображения, помогавшие Ирану наносить удары по американским силам на Ближнем Востоке.

По данным Politico, Вашингтон обвинил эти компании в содействии иранским военным операциям против американских сил в регионе.

11 мая Минфин США объявил новые ограничения против физических лиц и компаний, связанных с поставками иранской нефти. Санкции затронули три физических лица и девять компаний, включая структуры в Гонконге, ОАЭ и Омане, а сами меры были связаны с поставками иранской нефти в Китай.