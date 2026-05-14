Трамп выразил надежду, что у отношений США и Китая прекрасное будущее

В начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что у отношений двух стран «впереди прекрасное будущее». Трансляцию встречи политиков ведет в YouTube Белый дом.

«Это честь быть с вами. Это честь быть вашим другом», — обратился к китайскому лидеру Трамп.

Он добавил, что отношения Вашингтона будут лучше, чем когда-либо прежде.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай. Вместе с американским лидером в КНР прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. Ожидается, что стороны обсудят войну США с Ираном и отношения Пекина и Москвы.

Накануне визита Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что подготовка «насыщенного визита» российского президента Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии. Пресс-секретарь подчеркнул, что в Москве и Пекине придают первостепенное значение предстоящей поездке лидера РФ.

Ранее сообщалось, что США отвели России новую роль в своей стратегии против Китая.