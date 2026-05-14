Маск, ожидая начала переговоров Трампа и Си Цзиньпина, снял на площади Тяньаньмэнь видео

Маск в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина снял в Пекине видео на телефон

Мультимиллиардер Илон Маск, ожидая начала переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, достал телефон и снял видео с пейзажами Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск прибыл в китайскую столицу в составе делегации Соединенных Штатов на переговоры лидеров двух государств. В ожидании появления Трампа у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине предприниматель вытащил телефон и, повернувшись вокруг своей оси, снял видео.

13 мая сообщалось, что в Китае повысили уровень протокола при встрече президента США.

Официальный визит президента США в Китай продлится с 13 по 15 мая. В ходе этой поездки запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

