Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Маск, ожидая начала переговоров Трампа и Си Цзиньпина, снял на площади Тяньаньмэнь видео

Маск в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина снял в Пекине видео на телефон
Evan Vucci/Reuters

Мультимиллиардер Илон Маск, ожидая начала переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, достал телефон и снял видео с пейзажами Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск прибыл в китайскую столицу в составе делегации Соединенных Штатов на переговоры лидеров двух государств. В ожидании появления Трампа у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине предприниматель вытащил телефон и, повернувшись вокруг своей оси, снял видео.

13 мая сообщалось, что в Китае повысили уровень протокола при встрече президента США.

Официальный визит президента США в Китай продлится с 13 по 15 мая. В ходе этой поездки запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

Ранее политолог раскрыл, зачем Трамп взял с собой в Китай Маска и Кука.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!