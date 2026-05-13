В Китае повысили уровень протокола при встрече президента США

Пекин повысил уровень протокола во время встречи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил китайский журналист Ван Чжиань в соцсети Х.

Он обратил внимание, что в аэропорту американского лидера встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн — фигура более высокого ранга, чем Ян Цзечи, который принимал Трампа во время визита в Китай в 2017 году. Также главу Белого дома встречал замминистра иностранных дел Ма Чаосюя и посол КНР в США Се Фэна, сообщил Ван Чжиань.

Хань Чжэн, как заместитель председателя КНР, относится к высшему государственному уровню, отметил журналист. В свою очередь член Политбюро ЦК КПК 19-го созыва Ян Цзечи занимает более низкую позицию.

Официальный визит президента США в Китае продлится с 13 по 15 мая. В ходе этой поездки запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, планируется обсуждение ключевых проблем глобальной повестки, в частности, военного конфликта США с Ираном и отношений Пекина и Москвы. В Белом доме также рассчитывают, что в рамках визита удастся начать диалог о контроле над ядерным оружием и заключить ряд экономических и торговых контрактов с крупнейшими китайскими компаниями.

