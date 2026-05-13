Политолог раскрыл, зачем Трамп взял с собой в Китай Маска и Кука

Политолог-китаист Василий Кашин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президента США Дональда Трампа сопровождают руководители крупных технологических и инвестиционных компаний в ходе его визита в Китай.

По мнению эксперта, Вашингтон может предложить Пекину заключить новое новое экономическое соглашение, чтобы стабилизировать отношения после торговой войны. Он напомнил, что многие американские компании критически зависят от китайских компонентов и производственных мощностей.

«Американцы ограничили доступ Китая к высокотехнологичным секторам своей экономики, а китайцы ввели свои ограничения. Многие из бизнесменов, сопровождающих Трампа, зависят от китайских компонентов. Например, без сотрудничества с Китаем невозможна промышленность электромобилей», — отметил Кашин.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, а также генеральному директору Apple Тиму Куку были направлены приглашения для сопровождения Трампа во время его поездки в Китай.

Аналогичные приглашения, по данным издания, получили исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, главный исполнительный директор финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер, президент Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Дина Пауэлл, президент MasterCard Майкл Мибах, глава Qualcomm Кристиано Амон и другие.

