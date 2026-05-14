Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

СМИ сообщили о послании, которое Трамп оставил Вэнсу, если что-то случится

NYP: Трамп оставил Вэнсу указания на случай непредвиденных обстоятельств
Michael Conroy/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока. Об этом заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал газете New York Post (NYP).

По словам чиновника, в ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное Вэнсу письмо на случай, если с главой государства «что-нибудь произойдет». Горка отметил, что на такой случай имеются протоколы, которые он не вправе обсуждать.

1 мая Трамп заявил, что рассматривает ношение пуленепробиваемого бронежилета после последнего покушения.

Трамп пережил очередное покушение 25 апреля. В отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали. Связано ли это покушение с Киевом и выгодно ли оно для президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американцы усомнились в подлинности покушений на Трампа.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!