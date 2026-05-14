СМИ сообщили о послании, которое Трамп оставил Вэнсу, если что-то случится

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока. Об этом заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал газете New York Post (NYP).

По словам чиновника, в ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное Вэнсу письмо на случай, если с главой государства «что-нибудь произойдет». Горка отметил, что на такой случай имеются протоколы, которые он не вправе обсуждать.

1 мая Трамп заявил, что рассматривает ношение пуленепробиваемого бронежилета после последнего покушения.

Трамп пережил очередное покушение 25 апреля. В отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали.

