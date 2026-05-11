Американцы усомнились в подлинности покушений на Трампа

Почти 25% американцев верят, что стрельба на мероприятии с Трампом была постановкой
Kylie Cooper/Reuters

24% американцев считают, что стрельба, произошедшая 25 апреля на мероприятии, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, была постановкой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом News Guard совместно с YouGov.

36% респондентов сомневаются в том, что покушение было настоящим. 45% граждан уверены, что на главу государства действительно пытались напасть.

24% американцев не считают, что покушение на президента на митинге в городе Батлер 13 июля 2024 года было подстроено. Однако 29% респондентов усомнились в том, что покушение было настоящим, 47% – верят в подлинность произошедшего.

Меньше всего сомнений у американских граждан в подлинности инцидента 15 сентября 2024 года у гольф-клуба Трампа. В то, что покушение было подстроено, верят лишь 16% респондентов, в то время как противоположного мнения придерживаются 48% американцев.

Опрос проводился в период с 28 апреля по 4 мая среди 1 000 граждан США, достигших совершеннолетнего возраста.

Одно их упоминаемых в опросе нападений произошло 25 апреля в Вашингтоне на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп. Вооруженный мужчина попытался попасть внутрь и начал стрелять. В итоге был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, а сам президент не пострадал.

Ранее Трамп обвинил политика от демократов в подстрекательстве к покушению.

 
