В сенате США в седьмой раз проголосовали по резолюции о прекращении войны с Ираном

Сенат конгресса США в седьмой раз отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

За законопроект выступили 49 законодателей, против — 50.

Предыдущий раз сенаторы отклонили резолюцию в апреле.

До этого лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что война США с Ираном ухудшила положение США, и если американский президент возобновит конфликт, страна пострадает еще сильнее.

Independent писало со ссылкой на источники, что США не уничтожили ядерную программу Ирана, а атомные объекты страны остались «практически неповрежденными». По данным СМИ, в разведывательных отчетах указывается, что заявления Вашингтона об уничтожении иранских ядерных объектов могут быть далеки от реальности.

Ранее американцы не поверили словам Трампа об успехах США в Иране.