Стало известно о плане побега Ермака из Украины

РИА: Ермак планирует сбежать из Украины в Израиль или Канаду

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак планирует покинуть страну. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже украинские СМИ сообщили, что у экс-чиновника и его окружения «возникла какая-то проблема» с поиском 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей) на выплату в качестве залога. По данным собеседников издания, «по состоянию на данный момент Ермак и его окружение продолжают искать деньги, и с этим возникла какая-то проблема».

Ранее Ермака уличили в связях с гадалкой при подборе чиновников.