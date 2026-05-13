У Ермака возникли проблемы с поиском денег на залог

«УП»: у Ермака возникли проблемы с поиском 180 миллионов гривен на залог

У бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и его окружения «возникла какая-то проблема» с поиском 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей) на выплату в качестве залога. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, «по состоянию на данный момент Андрей Ермак и его окружение продолжают искать деньги, и с этим возникла какая-то проблема».

Отмечается, что обыски у Ермака прошли еще в конце ноября, и у него было время, чтобы просчитать дальнейшие шаги. Однако в данный момент идет «активный процесс поиска денег».

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины попросила суд арестовать экс-главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 млн гривен.

До этого сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

Ранее ТАСС подсчитал, что Ермаку не хватит двух веков, чтобы заработать на выплату залога.