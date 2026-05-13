Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Ковальчук прокомментировал свое назначение на пост врио главы Брянской области

Ковальчук назвал честью свое назначение врио губернатора Брянской области
Алексей Майшев/РИА Новости

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, комментируя свое назначение, сказал, что это большая честь. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», — сказал он.

В среду, 13 мая президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Егор Ковальчук, родом из Челябинска. С 2019 по 2022 год он занимал пост заместителя главы Челябинской области, а в 2024 году стал председателем правительства Луганской Народной Республики.

Программа «Школа губернаторов», направленная на развитие управленческого резерва, была инициирована в июне 2017 года на платформе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Основная задача этой программы заключается в подготовке специалистов для должностей на федеральном и региональном уровнях.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова, назначив временно исполняющим обязанности Федора Щукина.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!