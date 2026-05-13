Ковальчук прокомментировал свое назначение на пост врио главы Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, комментируя свое назначение, сказал, что это большая честь. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», — сказал он.

В среду, 13 мая президент России Владимир Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Егор Ковальчук, родом из Челябинска. С 2019 по 2022 год он занимал пост заместителя главы Челябинской области, а в 2024 году стал председателем правительства Луганской Народной Республики.

Программа «Школа губернаторов», направленная на развитие управленческого резерва, была инициирована в июне 2017 года на платформе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Основная задача этой программы заключается в подготовке специалистов для должностей на федеральном и региональном уровнях.

Ранее Путин принял отставку главы Дагестана Меликова, назначив временно исполняющим обязанности Федора Щукина.