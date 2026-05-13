Путин и Бердымухамедов обсудили укрепление партнерства

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях», — говорится в сообщении.

Бердымухамедов в настоящее время находится в Казани — он примет участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum».

В декабре прошлого года Путин совершил государственный визит в Ашхабад для участия в форуме, который был посвящен Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В ходе визита российский президент выступил на заседании Международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

Ранее в Туркмении предложили исламским странам создать единый энергетический пояс.