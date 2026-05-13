Роднянский сообщил о «крайне комплиментарной» книге Мендель о Зеленском

Продюсер Роднянский: Мендель написала крайне комплиментарную книгу о Зеленском
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала «крайне комплиментарную» книгу о нем (содержащую похвалу, хвалебные отзывы) и предлагала ее экранизировать. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале.

«По итогам своей двухлетней работы с президентом Зеленским Мендель написала крайне комплиментарную книгу о нем, которую настойчиво предлагала мне экранизировать», — написал Роднянский.

Такое заявление он сделал после разгромного интервью Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Роднянский назвал этот поступок бывшей соратницы украинского лидера «отвратительным», отметив, что она поделилась с Карлсоном «всеми любимыми нарративами российской пропаганды», включая то, что Зеленский употребляет наркотики.

Кроме того, продюсер раскритиковал Карлсона, назвав его «крайне одиозным, невежественным и агрессивным» человеком, который жестко критикует поддержку Украины и Израиля США.

«Ему нужен был «свидетель обвинения» и Мендель сыграла эту роль», — отметил Роднянский.

Экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем Мендель в том числе рассказала о том, как Зеленский в 2019 году во время частной дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также о том, что он был готов уступить Донбасс еще в 2022 году ради завершения конфликта. Однако затем, по словам Мендель, Зеленский передумал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

