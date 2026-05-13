«Во имя России»: Путин потребовал результатов от одной отечественной отрасли

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен «обходить шипы» и идти вперед, добиваясь нужных России результатов, несмотря на трудности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

13 мая глава государства принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-летия Московского института теплотехники и вручил коллективу орден «За доблестный труд». В своей речи Путин процитировал генерального конструктора института, доктора технических наук, академика РАН Юрия Соломонова, который сказал, что «путь наш не усыпан розами».

«Нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», — сказал российский лидер.

До этого Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России набрал хороший темп производства. По его словам, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники. Путин добавил, что Россия намерена модернизировать свои военные объекты, оснастив их современными видами техники.

Ранее ФСБ в 2025 году предотвратила ущерб ОПК на сумму более 30 млрд рублей.