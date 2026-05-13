Глава минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний

США не требуется проведение ядерных испытаний для подтверждения готовности арсенала. Такое мнение высказал глава американского минэнерго Крис Райт во время слушаний в сенате США, пишет РИА Новости.

«Я считаю, что наш арсенал готов к применению», — сказал Райт.

При этом он добавил, что конечное решение остается за верховным главнокомандующим.

В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений российского президента Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

В феврале этого года помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, но не будут проводить взрывы мегатонного класса в атмосфере.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались в период Холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому юридически обязательным он для Вашингтона не стал. Несмотря на это, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.

