На Западе рассказали о посланном Путиным Европе сигнале

Президент России Владимир Путин послал сигнал Брюсселю своим предложением выдвинуть бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика между РФ и Европой. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

В материале издания отмечается, что предложение Путина — это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону и Киеву.

Как пишет Tagesspiegel, российский лидер дал понять, что переговоры могут перейти под преимущественный контроль Европы, а не оставаться исключительно в ведении США. По данным издания, Путин видит в Шрёдере не просто лоббиста или экс-канцлера, а человека, которому в Москве приписывают способность в одиночку отстаивать европейские интересы.

9 мая Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать и другого представителя, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998-2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 годы. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее в МИД Украины отреагировали на идею Путина назначить Шрёдера переговорщиком от ЕС.