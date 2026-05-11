В МИД Украины отреагировали на идею Путина назначить Шрёдера переговорщиком от ЕС

Украина выступает против идеи назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера представителем Евросоюза на переговорах с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он указал, что есть «много других достойных лидеров», которые могут выполнять эту функцию.

«Нет, не поддерживаем [кандидатуру Герхарда Шрёдера]. Такую кандидатуру мы не поддерживаем однозначно», – отметил Сибига.

9 мая президент Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998–2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 год. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

