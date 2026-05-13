Украинские пилоты БПЛА победили шведских военных на учениях НАТО

Украинские пилоты беспилотников уничтожили шведские подразделения на учениях НАТО, где моделировалось нападение на восточную границу альянса. Об этом пишет Associated Press (AP).

Сценарий «атаки» предполагал, что Швеция оказалась под угрозой со стороны неназванного государства, которое наращивает войска вдоль восточной границы НАТО, и самый большой шведский остров Готланд столкнулся с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия. Сообщается, что украинские войска были в роли агрессора и нанесли поражение шведам. Украинский оператор БПЛА отметил, что в реальности шведские солдаты бы погибли.

«Тренировки останавливали три раза, чтобы войска могли отработать навыки и улучшить свою работу, но если бы это происходило в реальной жизни, они бы погибли», — отметил он.

Другой солдат ВСУ сказал, что шведская армия имеет потенциал, однако ей нужно усовершенствовать свои дроны и тактику, а командиры должны иметь более глубокое понимание войны с использованием беспилотников.

Начальник штаба обороны Швеции Микаэль Классон отметил, что все западные силы должны «быстро научиться» проводить операции с беспилотниками и противодействовать им. И «самый быстрым» способ для Европы — «прислушаться к украинцам», подчеркнул он.

В марте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса (НАТО) на морских учениях у побережья Португалии. А в феврале газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву.

Также в феврале шведская разведка в годовом докладе за 2025 год заявила о том, что в ближайшие годы ожидается усиление военной угрозы со стороны России.

Ранее российский дипломат заявил об угрозе Калининградской области со стороны НАТО.