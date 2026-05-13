Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Украинские пилоты БПЛА победили шведских военных на учениях НАТО

AP: украинские пилоты дронов разгромили шведские подразделения на учениях НАТО
Dmytro Smolienko/Reuters

Украинские пилоты беспилотников уничтожили шведские подразделения на учениях НАТО, где моделировалось нападение на восточную границу альянса. Об этом пишет Associated Press (AP).

Сценарий «атаки» предполагал, что Швеция оказалась под угрозой со стороны неназванного государства, которое наращивает войска вдоль восточной границы НАТО, и самый большой шведский остров Готланд столкнулся с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия. Сообщается, что украинские войска были в роли агрессора и нанесли поражение шведам. Украинский оператор БПЛА отметил, что в реальности шведские солдаты бы погибли.

«Тренировки останавливали три раза, чтобы войска могли отработать навыки и улучшить свою работу, но если бы это происходило в реальной жизни, они бы погибли», — отметил он.

Другой солдат ВСУ сказал, что шведская армия имеет потенциал, однако ей нужно усовершенствовать свои дроны и тактику, а командиры должны иметь более глубокое понимание войны с использованием беспилотников.

Начальник штаба обороны Швеции Микаэль Классон отметил, что все западные силы должны «быстро научиться» проводить операции с беспилотниками и противодействовать им. И «самый быстрым» способ для Европы — «прислушаться к украинцам», подчеркнул он.

В марте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса (НАТО) на морских учениях у побережья Португалии. А в феврале газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, которые имитировали вторжение России в Литву.

Также в феврале шведская разведка в годовом докладе за 2025 год заявила о том, что в ближайшие годы ожидается усиление военной угрозы со стороны России.

Ранее российский дипломат заявил об угрозе Калининградской области со стороны НАТО.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!