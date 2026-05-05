Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Российский дипломат заявил об угрозе Калининградской области со стороны НАТО

Посол Корчунов: НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области
Kacper Pempel/Reuters

НАТО отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Об этом ТАСС российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что государства Североатлантического альянса неоднократно демонстрировали своими противоправными действиями готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, тем самым нарушая фундаментальные нормы международного права. По словам Корчунова, страны НАТО «со свойственным им высокомерием» считают Балтийское море своим внутренним озером.

Посол подчеркнул, что в учениях НАТО под британским руководством отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. Великобритания также стремится усилить контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к решению этой задачи ресурсы своих союзников, в том числе Норвегии. Корчунов заявил, что нельзя недооценивать серьезность таких планов, поскольку у НАТО имееется необходимый военно-морской потенциал, а нормы международного права никогда не являлись для Запада серьезным препятствием.

Дипломат отметил, что Россия считает категорически неприемлемыми неоколониальные притязания Запада на морское господство, и у Москвы есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям.

4 мая посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил, что НАТО стремительно наращивает боевые возможности у Калининградской области.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!