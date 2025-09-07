На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров объяснил тройное рукопожатие лидеров России, Индии и Китая

Лавров: РФ, Индия и КНР осознают общность своих интересов по многим направлениям
Пресс-служба МИД

Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений», — заявил глава МИД России, комментируя тройное рукопожатие лидеров стран.

Министр добавил, что это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у государств одинаковые интересы.

По словам Лаврова, они заключаются в развитии экономики, решении социальных задач и повышении благосостояния населения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции западных стран на рукопожатие лидеров России, КНР и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди, заявил, что необходимо отходить от подхода «как это видится на Западе».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что сначала в сеть выложили старые кадры, после чего была опубликована актуальная видеозапись.

Ранее Путин шуткой ответил о месте России в союзе с КНР и Индией.

