В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с индийским коллегой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Нью-Дели встретится с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что переговоры запланированы на 13 мая.

«Состоится обмен мнениями по широкому кругу приоритетных тем двустороннего взаимодействия. В их числе — наращивание торговли, активизация усилий по формированию защищенных от противоправного внешнего давления устойчивых транспортно-логистических и финансовых каналов», — отмечается в тексте.

Кроме того, дипломаты намерены обсудить расширение контактов между Москвой и Нью-Дели в области науки и космических технологий. Еще одной темой переговоров станет углубление кооперации в энергетической сфере.

Из публикации следует, что Лавров и Джайшанкар обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и иным актуальным международным вопросам. Также стороны сверят подходы РФ и Индии к сотрудничеству в рамках различных организаций, включая БРИКС и ООН.

23 марта Лавров рассказал, что укрепление связей с Индией стало одним из безусловных приоритетов внешней политики РФ.

Ранее Лавров объяснил тройное рукопожатие лидеров РФ, Индии и Китая.

 
