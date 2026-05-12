Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал отношения России с Индией привилегированным стратегическим партнерством. Об этом он заявил в специальном эпизоде шоу главы новостей RT India «Индия, Россия и Мир» Рунджуна Шарма.

Лавров подчеркнул, что отношения России и Индии начались с уровня «покупатель — продавец», однако со временем они дошли до уровня привилегированного стратегического партнерства.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что изначально Индия была крайне заинтересована в военно-техническом сотрудничестве РФ. При этом сейчас страна самостоятельно производит военную технику, такую как автоматы «Калашников» и танки Т-90.

23 марта Лавров рассказал, что Россия считает укрепление связей с Индией одним из безусловных приоритетов своей внешней политики и с уважением относится к курсу Нью-Дели на защиту национальных интересов.

Ранее Лавров объяснил тройное рукопожатие лидеров России, Индии и Китая.