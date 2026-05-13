В Иране предрекли США новые поражения на поле боя

Талайиник: США ждут поражения на поле боя, если они не уступят требованиям Ирана

Новые неудачи на поле боя ждут США, если они не примут требования Ирана по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель иранского Минобороны генерал Реза Талайиник, передает агентство IRNA.

Военный подчеркнул, что любая новая угроза, нападение или агрессия со стороны американских военных встретят незамедлительный, решительный и окончательный ответ, который заставит Вашингтон пожалеть о своих действиях.

Талайиник также отметил, что народ Ирана и в будущем останется победителем в американо-иранском конфликте. Он указал, что неоднократные случаи «бегства» кораблей военно-морских сил США из зоны конфликта являются доказательством боеспособности армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана — прим. ред.) и их готовности дать «жесткий ответ».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее США опровергли информацию об атаке иранских ракет на американский корабль в Ормузском проливе.