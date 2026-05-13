СМИ утверждают, что Иран сохранил большинство своих ракет

Несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа о ликвидации военной мощи Ирана, Тегеран сберег около 70% своего ракетного арсенала. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

По данным издания, Иран также возобновил быстрый доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для кораблей военно-морских сил США.

Помимо этого стало известно, что Исламская Республика восстановила доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к применению.

Новые данные разведки свидетельствуют о том, что американский лидер и его военные советники переоценили масштаб урона, нанесенного ракетным объектам Ирана, и недооценили стойкость страны, а также ее способность к молниеносному восстановлению, говорится в статье.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее американцы не поверили словам Трампа об успехах США в Иране.