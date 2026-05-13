Трамп прибыл в Пекин с рабочим визитом

Трамп с делегацией прибыл в Пекин

Президент США Дональд Трамп с делегацией прибыл в Пекин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Спецсамолет с американским лидером на борту приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду.

В ходе своего рабочего визита Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что во время встречи лидеры двух стран уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий. Кроме того, ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, а также генеральному директору Apple Тиму Куку были направлены приглашения для сопровождения Трампа во время его поездки в Китай.

Политолог-китаист Василий Кашин предположил, что Трамп может предложить Си Цзиньпину заключить новое экономическое соглашение, чтобы стабилизировать отношения после торговой войны.

