Трамп пригласил Маска и Кука в поездку в Китай

Bloomberg: Маск и Кук поедут с Трампом в Китай на этой неделе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и генеральный директор Apple Тим Кук получили приглашение для сопровождения президента США Дональда Трампа во время его поездки в Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Приглашения присоединиться к визиту также получили исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, главный исполнительный директор финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер, президент Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Дина Пауэлл, президент MasterCard Майкл Мибах, глава Qualcomm Кристиано Амон и другие.

До этого в МИД КНР заявили, что Трамп посетит республику в период с 13 по 15 мая. Американский лидер приедет в Китай по приглашению главы государства Си Цзиньпина.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что идет активная работа по подготовке визита российского лидера Владимира Путина в КНР. Он не стал уточнять даты поездки. При этом Ушаков подчеркнул, что считает нереальной возможность организации встречи Путина и Трампа в Китае.

