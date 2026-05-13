Казахстан запретил ввоз и захоронение иностранных радиоактивных отходов

artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект о запрете на ввоз и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении палаты отмечается, что мера направлена на защиту экологической независимости и национальной безопасности Казахстана. Принятый законопроект исключает использование территории Казахстана в качестве полигона для ядерного мусора. Теперь он направлен на рассмотрение в сенат.

В мае прошлого года газета Figaro писала, что разрабатываемый во Франции проект масштабного захоронения наиболее токсичных радиоактивных отходов может стоить до €45 миллиардов. Ожидается, что проект будет реализован в муниципалитете Бюз департамента Мез на востоке страны в 2027–2028 годах.

12 мая доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский заявил, что радионуклиды могут быть выброшены за пределы отчуждения вокруг зоны Чернобыльской АЭС из-за пожара, который тушат в районе атомной станции уже несколько дней.

Ранее «Газета.Ru» показала, как сейчас выглядит зона отчуждения у Чернобыля.

 
