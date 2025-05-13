Названа стоимость проекта захоронения радиоактивных отходов во Франции

Разрабатываемый во Франции проект масштабного захоронения наиболее токсичных радиоактивных отходов может стоить до €45 миллиардов. Об этом сообщает Figaro.

Отмечается, что проект планируется реализовать в муниципалитете Бюз департамента Мез на востоке страны в 2027–2028 годах.

В 2014 году заявлялось, что стоимость проекта составит €33 млрд, а через два года правительство Франции ограничило сумму в €25 млрд. С учетом инфляции, по подсчетам на 2024 год, стоимость создания захоронения может составить от €31,6 до €45 млрд.

До этого сообщалось, что производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море.

По данным журналистов, в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений. Предполагалось, что это поможет привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами, а также сохранить рабочие места. Но, вероятно, компания не сделала этого до сих пор.

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