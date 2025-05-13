Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость проекта захоронения радиоактивных отходов во Франции

Figaro: проект захоронения радиоактивных отходов Франции может стоить €45 млрд
close
Depositphotos

Разрабатываемый во Франции проект масштабного захоронения наиболее токсичных радиоактивных отходов может стоить до €45 миллиардов. Об этом сообщает Figaro.

Отмечается, что проект планируется реализовать в муниципалитете Бюз департамента Мез на востоке страны в 2027–2028 годах.

В 2014 году заявлялось, что стоимость проекта составит €33 млрд, а через два года правительство Франции ограничило сумму в €25 млрд. С учетом инфляции, по подсчетам на 2024 год, стоимость создания захоронения может составить от €31,6 до €45 млрд.

До этого сообщалось, что производящий глинозем завод Alteo, расположенный на юге Франции, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море.

По данным журналистов, в 2015, 2016, 2018 и 2020 годах префектура выдала заводу разрешения на временное превышение пороговых значений. Предполагалось, что это поможет привести жидкие выбросы в соответствие со стандартами, а также сохранить рабочие места. Но, вероятно, компания не сделала этого до сих пор.

Ранее в России научились превращать техногенные отходы в прочное защитное покрытие

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами