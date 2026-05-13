В Госдуме назвали главную геополитическую цель «Сармата»

Постановка на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» играет важную геополитическую роль. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он отметил, что на Западе почти не скрывают, что им не нужна сильная и суверенная Россия, а необходим вассал, который будет на них работать.

«И когда мне говорят, что ядерное оружие сегодня не актуально, я отвечаю — еще как актуально», — подчеркнул Гурулев.

Парламентарий обратил внимание, что ракета способна подлететь к Соединенным Штатам не с северной, а с южной стороны, где у американцев нет никакой противоракетной обороны.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». По словам Каракаева, он превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Глава государства также отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет ее перехват.

Ранее в Кремле сообщили об отсутствии реакции США на запуск «Сармата».