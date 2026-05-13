В Госдуме указали на страх США перед «Сарматом»

США небезосновательно боятся межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он отметил, что ракета способна подлететь к Соединенным Штатам не с северной, а с южной стороны, где у американцев нет никакой противоракетной обороны.

«Они прекрасно понимают, что мы гарантированно уничтожаем США. Вот это они четко понимают. Понятно, что сегодня идут переговоры. Но вопрос сдерживания — ключевой», — сказал парламентарий.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». По словам Каракаева, он превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Глава государства также отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет ее перехват.

