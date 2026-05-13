Назван наиболее приемлемый политик Европы для диалога с Россией

Политолог Топорнин назвал Стубба наиболее приемлемым переговорщиком ЕС с Россией
Наиболее приемлемым кандидатом от ЕС для потенциальных переговоров с Россией может оказаться финский президент Александр Стубб. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
 
«Если вы хотите услышать мое видение персоналий, то у меня на первом месте не [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шрёдер, не [президент ФРГ Франк-Вальтер] Штайнмайер, у меня на первом месте Александр Стубб. Я европеист, очень внимательно наблюдаю за ситуацией и слежу за кулуарными разговорами в Брюсселе. Большинство политиков, когда говорили об этом, они сказали, что финский представитель в какой-то степени удовлетворяет всем требованиям. У него хорошие отношения с [президентом США Дональдом] Трампом, он не занимает каких-то высоких позиций в Евросоюзе, он из маленькой небольшой страны, которая не претендует на верховенство в Европе, но эта страна имеет историю отношений с Россией. Бывшая часть Российской империи, потом была советско-финская война, потом было очень хорошее сотрудничество [с СССР]. Финляндия имеет такой богатейший опыт, которого нет ни у одной страны», — отметил аналитик.
 
Топорнин также заметил, что глава евродипломатии Кая Каллас как потенциальный переговорщик с РФ не удовлетворяет российскую сторону. Что касается Франка-Вальтера Штайнмайера, то, по словам Топорнина, это «уходящий президент», у которого «полномочий немного».
 
В то же время кандидатура Герхарда Шрёдера, добавил политолог, вряд ли удовлетворит евробюрократию, в которую бывший немецкий канцлер не входит.
 
9 мая Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать и другого представителя, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.
 
Герхард Шрёдер руководил Германией в 1998–2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 год. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.
 
 
 

 

Ранее в МИД Украины отреагировали на идею Путина назначить Шрёдера переговорщиком от ЕС.

 
