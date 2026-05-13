В Госдуме оценили слова Трампа о двух мировых супердержавах без России

Депутат Чепа: России нужно решить ряд вопросов, чтобы встать в ряд с США и Китаем

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» выразил разочарование тем, что Россия не вошла в список мировых супердержав, озвученный американским лидером Дональдом Трампом.

Депутат заметил, что Россия – «большая страна с огромными возможностями, с огромными перспективами». Однако необходимо решить демографические и социальные вопросы, а также «поднять» экономику.

«Это самые главные вопросы, которые необходимо решать нашей великой стране для того, чтобы действительно стать в один ряд с Китаем и США. Мы отстаем», — заявил Чепа.

Накануне Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, что Соединенные Штаты и Китай являются двумя мировыми супердержавами.

При этом британский аналитик Майкл Кларк заявлял, что Россия является сверхдержавой и ведет себя соответственно, ожидая подобающего к себе отношения со стороны других государств.

