В Британии неожиданно высказались о России: «Сверхдержава в военном отношении»

Аналитик Кларк: Россия является сверхдержавой и ждет подобающего отношения
Владимир Вятки/РИА Новости

Россия является сверхдержавой и ведет себя соответственно, ожидая подобающего к себе отношения со стороны других государств. Об этом заявил британский аналитик Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

По его словам, Россия – это сверхдержава в военном отношении. У нее на вооружении ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты. Причем, указал аналитик, ядерных боеголовок у Москвы больше, чем где-либо еще в мире.

«Сами русские говорят: «Конечно, мы сверхдержава», и ведут себя соответственно, и ожидают, что к ним будут относиться как к сверхдержаве», — заявил Кларк.

Он считает, что президент Владимир Путин пытается «реабилитировать» Россию на мировой арене за счет партнерства Соединенных Штатов.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа России в спецоперации на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Он подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.
 
