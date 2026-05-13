Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Додик назвал роль Путина на мировой политической арене

Додик: Путин дает надежду всему человечеству
Nedim Grabovica/Global Look Press

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в интервью ТАСС, что президент России Владимир Путин дает надежду всему человечеству.

По словам Додика, Путин — это уникальная и незаменимая для своего времени личность, так как он показывает, что за свободу можно бороться иначе, «не так, как это делают другие» — не диктатом и не другими методами.

«Если бы ... не появилась такая личность, как президент Путин, сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада, которые при этом никогда не могут быть удовлетворены в своих запросах. <...> Cчитаю, что Россия и российский народ счастливы, что у них есть ... Путин как президент, который продолжает поддерживать стабильность, единство народа и надежду свободного человечества», — отметил Додик.

Он уточнил, что Путин был вынужден начать спецоперацию, так как понял, что Запад начал представлять угрозу, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри России.

В конце декабря 2025 года Додик говорил, что Мюнхенская речь президента Путина, произнесенная на конференции в 2007 году, была пророческой.

По словам Додика, Путин тогда выражался предельно понятно и точно, но Запад не воспринял его предостережения всерьез.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!