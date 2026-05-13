Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в интервью ТАСС, что президент России Владимир Путин дает надежду всему человечеству.

По словам Додика, Путин — это уникальная и незаменимая для своего времени личность, так как он показывает, что за свободу можно бороться иначе, «не так, как это делают другие» — не диктатом и не другими методами.

«Если бы ... не появилась такая личность, как президент Путин, сегодня мы бы жили в однополярном мире, который управляется меньшинством некоторых отдельных личностей Запада, которые при этом никогда не могут быть удовлетворены в своих запросах. <...> Cчитаю, что Россия и российский народ счастливы, что у них есть ... Путин как президент, который продолжает поддерживать стабильность, единство народа и надежду свободного человечества», — отметил Додик.

Он уточнил, что Путин был вынужден начать спецоперацию, так как понял, что Запад начал представлять угрозу, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри России.

В конце декабря 2025 года Додик говорил, что Мюнхенская речь президента Путина, произнесенная на конференции в 2007 году, была пророческой.

По словам Додика, Путин тогда выражался предельно понятно и точно, но Запад не воспринял его предостережения всерьез.

