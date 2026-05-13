Песков прокомментировал российско-американские отношения

Песков: на повестке РФ и США могло бы быть много проектов в области экономики
На повестке России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мере того, как американская сторона будет готова не связывать перспективы нормализации торгово экономических отношений между Вашингтоном и Москвой с урегулированием конфликта на Украине или, по мере того, как конфликт завершится, Россия надеется, что путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт, отметил Песков.

11 мая Песков заявил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом идут постоянно.

Также представитель Кремля отметил, что икаких подвижек в вопросе двусторонних отношениях РФ и США нет, они по-прежнему на нуле. По его словам, пойти навстречу должны и сами Соединенные Штаты, но на данный момент шагов с их стороны не было.

