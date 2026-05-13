Военный эксперт назвал главное преимущество «Сармата»

Благодаря дальности применения свыше 35 тыс. км, ракетный комплекс РС-28 «Сармат» способен нанести удар с неожиданного для противника направления. Об этом в интервью РИАМО сообщил военный эксперт Роман Насонов.

«Это означает, что для построения полноценной системы обороны потребуется значительно больше сил, средств, подразделений, частей и соединений», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что «Сармат» — самый мощный комплекс, не имеющий аналогов.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Глава государства также отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет ее перехват.

