Заместителя Гладкова уволили в связи с утратой доверия

Замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что Зайнуллина уволили в соответствии с пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.

В конце июня 2025 года Зайнуллина задержали в Белгороде. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры РФ, чиновник получал незаконные доходы при выполнении госконтрактов на строительство защитных сооружений в Белгородской области, обеспечивающих безопасность региона и страны в целом. По неподтвержденной информации, приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей. Причиной столь высоких затрат стали завышения стоимости, а также хищения при производстве железобетонных конструкций.

23 июня прошлого года Рустэма Зайнуллина заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Зайнуллин работал в правительстве Белгородской области с 2021 года. Сначала он был советником главы региона, а затем занял пост замгубернатора – министра имущественных и земельных отношений. В конце 2024 года чиновник изъявил желание заключить контракт для участия в специальной военной операции (СВО).

