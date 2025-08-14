Белгородский вице-губернатор до возбуждения уголовного дела хотел уйти на СВО

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах, в конце 2024 года изъявил желание заключить контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

«Вспоминаю, Зайнуллин, который служил в «Барсе», пришел ко мне с решением, что хочет подписать контракт и уйти в зону СВО», – сказал Гладков.

Сообщается, что Зайнуллин вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород» в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вернулся на должность заместителя губернатора.

Зaйнуллин был задержан в Белгороде в конце июня. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением 32 миллионов рублей, которые предназначались для возведения оборонительных сооружений на границе России и Украины. Судебные материалы свидетельствуют о том, что Зaйнуллин получил не менее 4 миллионов рублей от этой суммы.

