В Дагестане выбрали нового главу правительства республики

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана утвердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность главы правительства республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос о даче согласия для назначения Рамазанова премьер-министром Республики Дагестан был рассмотрен 13 мая на сессии регионального парламента. Его кандидатуру представил врио главы республики Федор Щукин.

Отмечается, что все присутствующие на сессии депутаты (81) проголосовали «За».

4 мая Владимир Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова. Последний возглавлял регион с октября 2020 года, до этого работал сенатором от Дагестана и занимал пост первого заместителя директора Росгвардии.

6 мая Щукин отправил правительство Дагестана в отставку. Обязанности председателя правительства республики временно возложили на Рамазанова, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента РФ в СКФО.

