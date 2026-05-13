«Стали ближе»: Медведев иронично поздравил Запад с испытанием «Сармата»

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил Запад с успешным испытанием «Самрата». Об этом он написал на своей странице в «Максе».

«Поздравляю всех западных «друзей России. Теперь вы все стали нам ближе», — иронично заметил он.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам военного, ракета превосходит своего предшественника — ракету «Воевода». Глава государства уточнил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват. Глава государства также подчеркнул, что мощность ракеты более чем в четыре раза превосходит аналогичные западные разработки.

Ранее в Госдуме назвали слова Путина о «Сармате» сигналом Западу.