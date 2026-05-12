В Госдуме назвали слова Путина о «Сармате» сигналом Западу

Президент России Владимир Путин неслучайно напомнил Западу о наличии межконтинентальной ракеты «Сармат» и комплекса «Орешник», это прямое предупреждение агрессорам. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что заявление Путина о возможностях «Орешника» и «Сармата» — это предупреждение коллективному Западу, да и вообще всем тем, кто имеет какие-то агрессивные мысли в отношении России», — сказал Колесник.

Враги должны помнить о невозможности достижения успехов в случае агрессивных планов против России, указал политик. Владимир Путин «сказал как отрезал», и теперь коллективному Западу придется «подумать», отметил депутат.

Страны, задумывающие начать ядерный конфликт с Россией, должны понимать, что это дорога к мировой войне. По его словам, такой сценарий приведет к концу существования «цветущих садов западных элит, их вилл в Майами и Европе».

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват. Глава государства также подчеркнул, что мощность ракеты более чем в четыре раза превосходит аналогичные западные разработки.

«Сармат» представляет собой стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.

Ранее Путин заявил о завершающей стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».