Таджикистан и Китай укрепили дружбу

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Пекине подписали договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя государствами. Об этом сообщается на сайте главы государства Таджикистана.

«Главы двух государств подписали совместное заявление об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху и договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», — говорится в публикации.

11-14 мая проходит государственный визит Рахмона в Китай.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита главы российского государства Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии. По словам представителя Кремля, в Москве и Пекине придают первостепенное значение предстоящей поездке российского лидера.

Ранее Си Цзиньпин пригласил Путина на ноябрьский саммит в Китае.