В России назвали испытание ракеты «Сармат» новым ходом на геополитической доске

Успешное испытание ракетного комплекса «Сармат» исключит выдвижение ультиматумов от желающих добиться «стратегического поражения» России. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам военного, ракета превосходит своего предшественника — ракету «Воевода». Глава государства уточнил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года.

По мнению Слуцкого, испытание «Сармата» — это новый ход России на геополитической «доске». Благодаря этому страна выходит в абсолютные лидеры в сфере ракетных технологий и новейших вооружений, отметил парламентарий.

Депутат добавил, что сегодня ракетные комплексы «Сармат», «Орешник» и Посейдон» стоят на страже национальных интересов и суверенитета Российской Федерации.

Слуцкий считает, что развитие ракетных комплексов — это вклад России в стратегическую стабильность и глобальное равновесие: «эпоха однополярного диктата» уходит в прошлое.

