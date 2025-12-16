На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Милорад Додик вспомнил Мюнхенскую речь Путина

Милорад Додик: Мюнхенская речь Путина была пророческой
true
true
true
close
Amel Emric/Reuters

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия-24», что Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная на конференции в 2007 году, была пророческой.

По словам Додика, Путин тогда выражался предельно понятно и точно, но Запад не воспринял его предостережения всерьез.

«Запад был ослеплен своей мощью. Им казалось, что это смешно. Они считали, что Россия уже не та и не сможет ничего сделать. Они считали своей главной целью прорыв на Дальний Восток, овладение этим регионом, российскими ископаемыми ресурсами и так далее. <…> Они понимали, что Путин в плохой позиции, раз призывает к миру, взаимопониманию и достижению договоренностей», — пояснил он.

4 ноября прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) прекратила расследование в отношении Додика по делу о нарушении конституционного порядка.

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами