Милорад Додик вспомнил Мюнхенскую речь Путина

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия-24», что Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная на конференции в 2007 году, была пророческой.

По словам Додика, Путин тогда выражался предельно понятно и точно, но Запад не воспринял его предостережения всерьез.

«Запад был ослеплен своей мощью. Им казалось, что это смешно. Они считали, что Россия уже не та и не сможет ничего сделать. Они считали своей главной целью прорыв на Дальний Восток, овладение этим регионом, российскими ископаемыми ресурсами и так далее. <…> Они понимали, что Путин в плохой позиции, раз призывает к миру, взаимопониманию и достижению договоренностей», — пояснил он.

4 ноября прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) прекратила расследование в отношении Додика по делу о нарушении конституционного порядка.

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.