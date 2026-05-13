Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель срывает план главы евродипломатии Кая Каллас по помощи Киеву.

Христофору отметил, что после заявлений Мендель европейцы начнут сомневаться в том, на что пойдут €90 млрд помощи Украине.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит», — отметил журналист.

Он также упомянул ситуацию с экс-главой офиса президента Украины Андрея Ермака, которому предъявили обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области.

12 мая председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что информация, которую рассказала Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону, может стать откровением для западной аудитории, хотя Россия знала многое о режиме президента Украины уже давно.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины всерьез зависит от «каких-то препаратов».